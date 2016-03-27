جلوبال فاير باور: مصر تحتل المركز العاشر فى قائمة أقوى جيوش العالم

نشر موقع "جلوبال فاير باور" تصنيفا جديدا لجيوش العالم من حيث قوتها، احتلت فيه مصر المرتبة العاشرة، متفوقة بذلك على جيوش ألمانيا وإيطاليا وتركيا وإيران.

وأشار الموقع إلى أن هذا التصنيف لم يأخذ فى الاعتبار الإمكانات النووية، كما أن العوامل الجغرافية والاعتماد على الموارد الطبيعية تؤثر على التنصيف النهائى، وكذلك، فإن التصنيف لا يعتمد فقط على إجمالى عدد الأسلحة المتاحة لأى بلد.

ووفقا لذلك، احتلت الولايات المتحدة صدارة القائمة وتلاها روسيا والصين والهند وبريطانيا وفرنسا واليابان وكوريا الشمالية وإسرائيل ثم مصر فى المركز العاشر، بينما جاءت ألمانيا فى المركز الـ11 وتلاها إيطاليا وتركيا وباكستان وإيران والبرازيل والجزائر.

وحلت السعودية فى المركز الحادى والعشرين وسوريا فى المركز الثانى والثلاثين والإمارات فى المركز الخامس والأربعين واليمن (49) والأردن (59) وليبيا (74) وقطر (82) والعراق (84) وذلك من إجمالى 126 دولة شملتهم القائمة.

جدير بالذكر أن موقع جلوبال فاير باور معنى بنشر تصنيفات لجيوش العالم استنادا على عوامل مختلفة، وفى سبتمبر من العام الماضى نشر تصنيفا تضمن تقييم قوة الجيوش بناء على إمكاناتها النووية والدعم الاقتصادى للجيش والعوامل الجغرافية، وجاءت مصر فيه فى المركز الثامن عشر.

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