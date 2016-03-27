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إخماد حريق شبّ في مستودعين لقطع الغيار المستعملة بصناعية الشارقة

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إخماد حريق شبّ في مستودعين لقطع الغيار المستعملة بصناعية الشارقة إخماد حريق شبّ في مستودعين لقطع الغيار المستعملة بصناعية الشارقة

تمكنت وحدات الدفاع المدني بالشارقة من إخماد حريق شب في مستودعين لقطع الغيار المستعملة ، وقع الساعة الثامنة من صباح اليوم في المنطقة الصناعية الـ 17 ، ملحقاً أضرار اً  من دون أن يسفر عن إصابات أو خسائر في الأرواح.

وأفادت إدارة الدفاع المدني  بأن وحدات الدفاع المدني التابعة لمركز الإدارة الرئيسي مدعومة من مركز سمان ومويلح و الصجعة والحمرية والمينا ، وصلت إلى مكان الحريق بصورة سريعة وتمكنت من السيطرة عليه،  وأضافت أن الحريق شب في الساعة الثامنة  من صباح اليوم  وأن فرق الإطفاء وصلت إلى المكان بسرعة وأخمدت النيران المشتغلة خلال نصف ساعة ، منوهة إلى أن فرق الإطفاء وبعد الانتهاء من عملية التبريد سلمت  المكان إلى لجنة التحقيق لمعرفة الأسباب الرئيسة التي أدت للحريق والخسائر الناجمة عنه بالضبط.

وأفادت بأن دوريات “الإنجاد” التابعة لشرطة الشارقة ساعدت في عملية الإطفاء وطوقت المكان ومنعت التجمهر وكذلك ساعدت في وصول سيارات الإطفاء للموقع بسهولة.

يذكر أن حريقا نشب قبل قرابة أسبوعين في المنطقة الصناعية 18 ،  وأتى على  محتويات 8 مستودعات  دون وقوع أي إصابات بشرية
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