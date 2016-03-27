أخبار عاجلة

ورشة عمل لـ«دعم مصر» لمناقشة قانون الرياضة الجديد.. غدا -
مساع برلمانية لحظر النقاب في مصر -
خيري رمضان: علاقة مصر بالسودان أكبر من أي رئيس -
برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور -
المسلماني: مستشارو ترامب عرضوا عليه اغتيال بشار الأسد -
الغيطي: «ترامب لم يكن في نيته ضرب سوريا.. وأُجبر على التنفيذ» -
«قرطام» وبرلمانيون يفتتحون مستشفى ومؤسسة خيرية بالشرقية -
حظر ندب الأطباء والممرضين والعاملين بالصحة لخراج المحافظة -
القاهرة أبوظبي: مصر .. الشمس والقمر ومقصد المحبين -
مساء dmc - الأمين العام للهيئة العامة السورية للاجئين وكيف يتم التعامل مع الأطفال السوريين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

إصابة شخصين فى تصادم دراجة مرور مع سيارة ملاكى بالخارجة

Google+ Print
إصابة شخصين فى تصادم دراجة مرور مع سيارة ملاكى بالخارجة إصابة شخصين فى تصادم دراجة مرور مع سيارة ملاكى بالخارجة
أصيب منذ قليل شخصين فى حادث تصادم بين دراجة بخارية تابعة لإدارة مرور الوادى الجديد مع سيارة ملاكى بمنطقة سوق الخميس بالخارجة، وانتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى الخارجة العام، وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة.

ورد إخطار إلى اللواء محمد قاسم مدير أمن الوادى الجديد يفيد بوقوع حادث تصادم بين دراجة بخارية تابعة لإدارة المرور بالمحافظة وسيارة ملاكى، مما أسفر عن إصابة كلا من عبد الله سعيد محمد بركات 65 سنة قائد السيارة وعلى رمضان محمد أمين شرطة 30 سنة، وتم نقلهما الى مستشفى الخارجة العام وجارى تحرير محضر بالحادث وإحالته الى النيابة.

اصابة-شخصين-فى-تصادم-دراجة-مرورية-مع-سيارة-ملاكى-بالخارجة--(1)

اصابة-شخصين-فى-تصادم-دراجة-مرورية-مع-سيارة-ملاكى-بالخارجة--(2)

اصابة-شخصين-فى-تصادم-دراجة-مرورية-مع-سيارة-ملاكى-بالخارجة--(3)

اصابة-شخصين-فى-تصادم-دراجة-مرورية-مع-سيارة-ملاكى-بالخارجة--(4)

اصابة-شخصين-فى-تصادم-دراجة-مرورية-مع-سيارة-ملاكى-بالخارجة--(5)

اصابة-شخصين-فى-تصادم-دراجة-مرورية-مع-سيارة-ملاكى-بالخارجة--(7)


>- سقوط 8 أبراج كهرباء فى الوادى الجديد بسبب الرياح الشديدة والعواصف الترابية

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365