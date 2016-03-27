إصابة شخصين فى تصادم دراجة مرور مع سيارة ملاكى بالخارجة

أصيب منذ قليل شخصين فى حادث تصادم بين دراجة بخارية تابعة لإدارة مرور الوادى الجديد مع سيارة ملاكى بمنطقة سوق الخميس بالخارجة، وانتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى الخارجة العام، وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة.

ورد إخطار إلى اللواء محمد قاسم مدير أمن الوادى الجديد يفيد بوقوع حادث تصادم بين دراجة بخارية تابعة لإدارة المرور بالمحافظة وسيارة ملاكى، مما أسفر عن إصابة كلا من عبد الله سعيد محمد بركات 65 سنة قائد السيارة وعلى رمضان محمد أمين شرطة 30 سنة، وتم نقلهما الى مستشفى الخارجة العام وجارى تحرير محضر بالحادث وإحالته الى النيابة.



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