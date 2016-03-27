ما الذي منع فيفي عبده من زيارة صديقة عمرها شويكار؟

كشفت الفنانة فيفي عبده عن سبب عدم زيارتها للفنانة شويكار التي تعاني من أزمة صحية وذلك على الرغم من صداقتهما القوية التي تمتد لسنوات طويلة.

كما كشفت كذلك عن سبب عدم زيارتها للفنان حسني شريف والد المطرب تامر حسني قائلة عبر صفحتها على انستجرام:" عاوزة أقولكم كل غلطة وأنا طيبة أوعوا حد يأخد أي دواء إلا لما يرجع للدكتور ويقرأ النشرة بتاعته كويس جدا لأَنِّي خدت دواء من واحدة صحبتي بثق فيها جدًا لكن الدواء طلع بتاع صرع واكتئاب وكهرباء زيادة في المخ وخلاني مش قادرة أتكلم ولا أتحرك وخلاني مرحش أشوف الفنانة شويكار ولا الفنان حسني شريف".

وأنهت كلامها قائلة: "أنا بحمد ربنا علي كل شيء والحمد الله أنا بقيت كويسة إلي حد ما والحمد الله علي كل شيء، وكل غلطة وأنا طيبة وما يقع إلا الشاطر".

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