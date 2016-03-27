هكذا يستمر تامر حسني في دعم أطفال ذا فويس كيدز

استمراراً لوفائه بوعوده لدعم أطفال برنامج اكتشاف المواهب "ذا فويس كيدز" أحيا المطرب تامر حسني حفلاً ضخماً برفقتهم في النادي الأهلي بمناسبة الاحتفال بعيد ميلاد النادي رقم 109 وأشعل تامر والأطفال المسرح وبدت سعادة كبيرة منهم لوقوفهم أمام تامر.

وكان في استقبالهم محمود طاهر رئيس النادي حيث كرم تامر حسني كونه واجهة مصرية مشرفة أمام العالم وعلى دعمه الدائم لبلده وذلك في حضور اللواء شيرين شمس المدير التنفيذي للنادي و دكتور مهند مجدي عضو مجلس إدارة النادي ومنسق الحفل للنادي سيف التحيوي وظهر الحفل في شكل مبهر من تنظيم شركه "أم ميوزيك".

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