أين يقضي نجوم هوليوود عطلة الربيع؟

تختلف توجّهات نجوم هوليوود عند اختيارهم أماكن وأنواع عطلتهم الربيعية. فبينما نرى بعضهم يرتدي لباس البحر ويكتسب لون بشرة برونزية على شواطىء أهم الجزر، نرى البعض الآخر يرتدي ثياب التزلّج ويمارس الرياضة على أعلى قمم الجبال التي لا تزال تكسوها الثلوج.

عطلات قصيرة يحصل عليها النجوم من وقت الى آخر خلال السنة، واليوم يستمتع معظمهم بعطلة فصل الربيع الذي هلّ علينا قبل أيام قليلة. فهل يستطيعون الاختباء من عدسات الباباراتزي خلالها ؟ طبعاً لا..

ننشر اليوم اهم صور نجوم هوليوود لنتعرف كيف استقبلوا الربيع وأين.

من كاتي بيري Katy Perry التي تودّع ربما رياضة التزلّج لآخر مرة هذا العام، الى فانيسا هادجينز Vanessa Hudgens التي فضّلت إمضاء العطلة في ممارسة رياضة المشي، وصولا الى كاثرين زيتا جونز Catherine Zeta-Jones وزوجها مايكل دوغلاس Michael Douglas اللذين أمضيا عطلة على الثلج ربما تكملة لاحتفالهما بسنتهما الـ 15 معاً. إلا أن جيسيكا ألبا Jessica Alba لم تتوان عن ارتداء ملابس البحر، والاستمتاع بعطلة عائلية، تاركة فصل الشتاء وراءها.

1- آشلي تيسدال Ashley Tisdale تجول العالم على متن طائرتها الخاصة في عطلة الربيع.

2- Katy Perry كاتي بيري لا تزال تستمتع برياضة التزلج حتى في فصل الربيع.

3- تُفضّل إيميلي راتاجكوفسكي Emily Ratajkowski قضاء العطلة في الطبيعة الهادئة.

4- قرّرت فانيسا هادجينز Vanessa Hudgens وصديقها اوستن بتلر Austin Butler المشي لمسافات طويلة.

5- تُخيّم Kylie Jenner مع صديقاتها في مقطورة الجيب خاصتها .

6- قضت كاثرين زيتا جونز Catherine Zeta-Jones وزوجها مايكل دوغلاس Michael Douglas عطلتهما بممارسة رياضة التزلج.

7- تستمتع بيونسي Beyoncé بالثلج في عطلة عائلية.

8- تحب جيسيكا ألبا Jessica Alba قضاء عطلتها على البحر.

9- بعد استراحة من رياضة التزلج تستمتع جيمي تشونغ Jamie Chung بكوب ساخن.

أين قضى مشاهير هوليوود شهر العسل؟