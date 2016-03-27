إصابة راموس لن تمنعه من الكلاسيكو

(إفي): خضع مدافع وقائد ريال مدريد الإسباني، سيرخيو راموس، لبعض الفحوصات الطبية بإحدى مستشفيات مدريد بعدما شعر اللاعب ببعض الآلام في الظهر، وذلك حسبما أفادت به وسائل الإعلام الإسبانية.

وكشفت الفحوصات عن أن مصدر هذه الآلام هي منطقة أسفل الظهر، وسيخضع اللاعب لعلاج طبيعي مكثف داخل النادي بداية من يوم غد الأحد، في الوقت الذي تؤكد فيه جميع المؤشرات لحاقه بكلاسيكو الأرض أمام برشلونة يوم السبت المقبل في قمة مباريات الجولة الـ31 في الليجا.

وكان راموس قد شعر بآلام مبرحة في الظهر منعته من لعب الشوط الثاني في مواجهة إيطاليا الودية يوم الخميس الماضي.

ويختتم الماتادور مبارياته الودية غدا الأحد أمام مضيفه الروماني على ملعب "كلوج أرينا" في إطار استعدادات المنتخبين لخوض غمار بطولة الأمم الأوروبية (يورو 2016) التي تستضيفها فرنسا الصيف المقبل.