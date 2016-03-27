البابا فرنسيس يدعو الكاثوليك في عيد القيامة للتشبث بالأمل

بعد أن ابتلي أسبوع الآلام بتفجيرات بروكسل ترأس الباب فرنسيس احتفالات 1.2 مليار كاثوليكي في العالم بعيد القيامة خلال قداس أقامه مساء السبت وحثهم على ألا يفقدوا الأمل وسط عالم كئيب.

وقال البابا في قداس نظمه عشية عيد القيامة في كنيسة القديس بطرس “دعونا لا نسمح للظلام والخوف أن يربكانا ويتحكما فينا.”

وبحسب رويترز أدان البابا تفجيرات بروكسل عدة مرات خلال أسبوع الآلام وخلال قداس الجمعة العظيمة في روما وقال إن أتباع الديانات الذين يتصرفون بدافع متشدد أو إرهابي يسيئون للذات الإلهية.

لكن الأمل كان موضوع قداس مساء السبت. واستخدم الباب الكلمة نحو 20 مرة في عظته القصيرة