وفاة 7 عمال مصريين وإصابة اثنين آخرين في حادث تصادم مروع بالأردن

توفي 7 عمال مصريين وأصيب اثنان آخران في حادث تصادم مروع وقع صباح اليوم الأحد بمحافظة المفرق الأردنية (75 كم شمال شرق عمان) ما بين سيارة نقل وميكروباص صغير ..حسبما أفادت إدارة الإعلام في المديرية العامة للدفاع المدني الأردنية.

وقالت مديرية الدفاع المدني – في بيان لها اليوم – إن المصابين هم ثلاثة أشخاص اثنان مصريان والثالث هو سائق الميكروباص التي كانت تحمل العمالة المصرية وهو أردني الجنسية..واصفة حالتهم جميعا ما بين البالغة والمتوسطة .

وأضافت أن فرق الدفاع المدني تحركت على الفور إلى موقع الحادث وعملت على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم وإخلاء المتوفين إلى مستشفى المفرق الحكومي.

أ ش أ