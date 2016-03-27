فتحي: شخصية مانويل جوزيه أقوى من يول

أكد أحمد فتحي الظهير الأيمن للأهلي أن الفوارق بسيطة بين مانويل جوزيه المدير الفني الأسطوري للفريق، والهولندي مارتن يول المدرب الحالي.

وقال فتحي:"مارتن يول وجوزيه، لكل منهما طريقته وأسلوبه المختلف، وإيجابياته وسلبياته، إلا أن شخصية جوزيه أقوى، لقد كان أكثر صرامة".

وأضاف "كذلك الجيل الذي عمل معه المدربان مختلف، إلا أن يول شخصية لذيذة، وجعل كل اللاعبين يحبونه في فترة زمنية قصيرة، وهذه ميزة كبيرة".

وواصل "مارتن يول مدرب يجعلك تلعب بقوة من أجله، أو بسبب حب اللاعبين الشديد له، وهذا أمر مهم للغاية".

وأكد فتحي أن الأهلي يضم حاليًا فريقًا مميزًا من اللاعبين الكبار والصغار وجيل الوسط، وصفقات أفضل من الموسم الماضي، مما جعل الأمور أكثر هدوءً واستقرارًا، لذا تراجعت النتائج السلبية للفريق.

ويتصدر الأهلي بطولة الدوري بفارق ست نقاط عن الزمالك حامل لقب المسابقة الموسم الماضي.