سعد سمير يجيب.. هل فاوضه الزمالك؟

علق سعد الدين سمير مدافع الأهلي عما تردد من أنباء حول دخوله في مفاوضات للانتقال إلى نادي الزمالك في ظل تراجع مشاركته أساسيًا هذا الموسم.

وقال سمير:"هذا الكلام يتردد على فترات، ولكن لا يوجد أي مفاوضات، والزمالك ناد كبير ومحترم، وأكبر من التفاوض مع لاعب على قوة ناديه".

وأضاف عبر قناة المحور "بعض اللاعبين يزايدون بإسم الأهلي والزمالك، ولكن لم يتفاوض معي أحد، وأنا ملتزم بعقدي وسعيد مع النادي الأهلي، كما أن الزمالك يضم لاعبين مميزين في نفس مركزي".

وأوضح "ملتزم بعقدي مع النادي، يتبقى به 3 سنوات، وأسعى لاستكماله وتمديده 10 سنوات أخرى".

وأتم سعد سمير "متفائل بالفترة القادمة، وأركز بجدية في التدريبات، خاصة أن مارتن يول يعامل الجميع بشكل جيد".

وبدأ سعد سمير الموسم الجاري كخيار رابع في خط دفاع الأهلي بعد كل من رامي ربيعه، أحمد حجازي، ومحمد نجيب.