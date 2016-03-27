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أحمد فتحي يبرر فشل تجربة شيفيليد يونايتد

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أحمد فتحي يبرر فشل تجربة شيفيليد يونايتد أحمد فتحي يبرر فشل تجربة شيفيليد يونايتد

تحدث أحمد فتحي الظهير الأيمن للأهلي عن مشواره الاحترافي خارج مع ثلاثة أندية شيفيلد يونايتد وهال سيتي في إنجلترا، وأم صلال القطري.

وبرر أحمد فتحي فشل تجربته مع شيفيلد، قائلاً:"الأمر متعلق بوكيل أعمالي، لقد سبب لي مشاكل عديدة، وكان السبب الرئيسي في عودتي إلى مصر".

وأوضح خلال استضافته بقناة المحور "الوكيل كان شخصًا مصريًا يعيش في النمسا، وتحدث معي أكثر من مرة زاعمًا أن الزمالك يتفاوض مع رئيس النادي الإنجليزي".

وأضاف "لعبت بقميص شيفيلد أمام توتنام وليفربول وإيفرتون، حيث انتقلت له في يناير، وهبطنا إلى الدرجة الثانية بنفس الموسم".

وواصل "في المباراة الأخيرة لي أمام إيفرتون، كنا متقدمين بهدف وتعادلنا بخطأ من الحارس، قبل أن نخسر 6 مباريات متتالية ليهبط الفريق".

وأتم أحمد فتحي: "أما هال سيتي فكانت إعارة 6 شهور فقط، عدت بعدها لاستكمال عقدي مع الأهلي، وتجربة اللعب لأم صلال كانت مفيدة ولا تعيبني، حيث يضم الدوري القطري نجوم كبار مثل شابي هيرنانديز، ومحترفين مميزين أقل سنًا".

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