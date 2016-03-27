طرق مبتكرة للتغلب على الإجهاد وتوتر العمل.. أهمها اضحك بصوت عال

1- الضحك بصوتٍ عالٍ

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كشفت صحيفة "الديلى ميل" البريطانية النقاب عن طرق جديدة وسحرية للتخلص من الإجهاد والتوتر أثناء العمل، وتشمل:>الضحك هو أحد أفضل العلاجات للإجهاد، حيث ينتج تغييرات صحية فى الجسم. وتشير العديد من الدراسات إلى أن الضحك يعزز الطاقة، ويقلل من هرمونات التوتر، ويحسن المناعة ويقلل الألم، حيث إنه يؤدى إلى إفراز الجسم المزيد من هرمون الاندورفين "هرمون السعادة" والمواد الكيميائية الطبيعية التى تجعلنا أكثر سعادة واسترخاء.

وأكد الباحثون أن الضحك هو أفضل دواء، حيث يقلل من مستويات هرمونات التوتر فى الجسم مثل الأدرينالين والكورتيزول، ويمكن تعزيز المناعة عن طريق زيادة عدد ونشاط (خلايا T) التى تقاتل الأمراض.

2- أطعمة تناولها فى الصباح

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>كثير من الأطباء يحذرون من البيض لأنه يمكن أن يكون سيئاً للكولسترول، ولكن أكدت الدكتورة مارلين، أستاذة التغذية أنه وسيلة رائعة لتعزيز الجسم على إفراز "السيروتونين" المعروف باسم هرمون الحب.

وأوضح الباحثون أن تغييرا بسيطا فى النظام الغذائى يمكن أن يعمل العجائب، وأن التربتوفان، والذى يوجد بشكل طبيعى فى الأطعمة مثل منتجات الألبان والأسماك والموز والتمر وفول الصويا واللوز والفول السودانى يعزز الجسم على إفراز هرمون السيروتونين.

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