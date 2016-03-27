أخبار عاجلة

ورشة عمل لـ«دعم مصر» لمناقشة قانون الرياضة الجديد.. غدا -
مساع برلمانية لحظر النقاب في مصر -
خيري رمضان: علاقة مصر بالسودان أكبر من أي رئيس -
برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور -
المسلماني: مستشارو ترامب عرضوا عليه اغتيال بشار الأسد -
الغيطي: «ترامب لم يكن في نيته ضرب سوريا.. وأُجبر على التنفيذ» -
«قرطام» وبرلمانيون يفتتحون مستشفى ومؤسسة خيرية بالشرقية -
حظر ندب الأطباء والممرضين والعاملين بالصحة لخراج المحافظة -
القاهرة أبوظبي: مصر .. الشمس والقمر ومقصد المحبين -
مساء dmc - الأمين العام للهيئة العامة السورية للاجئين وكيف يتم التعامل مع الأطفال السوريين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

طرق مبتكرة للتغلب على الإجهاد وتوتر العمل.. أهمها اضحك بصوت عال

Google+ Print
طرق مبتكرة للتغلب على الإجهاد وتوتر العمل.. أهمها اضحك بصوت عال طرق مبتكرة للتغلب على الإجهاد وتوتر العمل.. أهمها اضحك بصوت عال
كشفت صحيفة "الديلى ميل" البريطانية النقاب عن طرق جديدة وسحرية للتخلص من الإجهاد والتوتر أثناء العمل، وتشمل:

1- الضحك بصوتٍ عالٍ
>


>الضحك هو أحد أفضل العلاجات للإجهاد، حيث ينتج تغييرات صحية فى الجسم. وتشير العديد من الدراسات إلى أن الضحك يعزز الطاقة، ويقلل من هرمونات التوتر، ويحسن المناعة ويقلل الألم، حيث إنه يؤدى إلى إفراز الجسم المزيد من هرمون الاندورفين "هرمون السعادة" والمواد الكيميائية الطبيعية التى تجعلنا أكثر سعادة واسترخاء.

وأكد الباحثون أن الضحك هو أفضل دواء، حيث يقلل من مستويات هرمونات التوتر فى الجسم مثل الأدرينالين والكورتيزول، ويمكن تعزيز المناعة عن طريق زيادة عدد ونشاط (خلايا T) التى تقاتل الأمراض.

2- أطعمة تناولها فى الصباح
>


>كثير من الأطباء يحذرون من البيض لأنه يمكن أن يكون سيئاً للكولسترول، ولكن أكدت الدكتورة مارلين، أستاذة التغذية أنه وسيلة رائعة لتعزيز الجسم على إفراز "السيروتونين" المعروف باسم هرمون الحب.

وأوضح الباحثون أن تغييرا بسيطا فى النظام الغذائى يمكن أن يعمل العجائب، وأن التربتوفان، والذى يوجد بشكل طبيعى فى الأطعمة مثل منتجات الألبان والأسماك والموز والتمر وفول الصويا واللوز والفول السودانى يعزز الجسم على إفراز هرمون السيروتونين.

موضوعات متعلقة..
>


>- عصير الموز والجوافة بالحليب لتجنب الشعور بالإجهاد فى العمل
>
>- تخلص من التوتر والإجهاد باللب الأبيض والتوت
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365