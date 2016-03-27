شكرى يبحث هاتفيا مع كيرى الأوضاع الإقليمية والعلاقات الثنائية

صرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية اليوم الاحد بأن السيد سامح شكرى وزير الخارجية تلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى.

وقال أبو زيد “إن الاتصال الهاتفي تناول العديد من الملفات الإقليمية، وخاصة سبل دعم العملية السياسية فى سوريا، واستكمال الإطار الدستورى والقانونى الداعم لحكومة الوفاق الوطنى الليبية وتوفير الدعم الدولى لها، فضلاً عن تنسيق جهود مكافحة الإرهاب فى المنطقة”.

وأضاف المتحدث ” إن الاتصال تركز أيضا حول متابعة مسار العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة ومصر، حيث أكد وزير الخارجية الأمريكى التزام الولايات المتحدة بدعم الاستقرار والنمو الاقتصادى فى مصر، وتم تناول عدد من جوانب العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين”.

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