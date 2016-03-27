ضبط صاحب مخبز لاستيلائه على 130 ألف جنيه من أموال الدعم بعين شمس

ألقت مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة القبض على صاحب مخبز، لاستيلائه على 130 ألف جنيه من أموال الدعم بمنطقة عين شمس، وحرر محضر بالواقعة.

وردت معلومات لشرطة التموين والتجارة، وأكدتها التحريات بقيام صاحب مخبز بلدى بعين شمس بالتلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة الخبز، بإثبات عمليات صرف خبز وهمية، باستخدام بطاقات تموينية، والتصرف فى كميات من الدقيق البلدى وبيعها فى السوق السوداء، والاستيلاء على أموال الدعم، محققًا أرباحا غير مشروعة.

وداهمت مجموعة عمل من ضباط الإدارة المخبز المُتحرَّى عنه، وأسفرت عن ضبط صاحب المخبز، وبالفحص تبيَّن استيلاؤه على 130768 جنيها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.

- ضبط صاحب مخبز لاستيلائه على 123 ألف جنيه من أموال الدعم بالسلام