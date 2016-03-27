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سعد الجمال: تشكيل لجنة من 40 إلى 50 نائبا لدراسة بيان الحكومة فور عرضه

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سعد الجمال: تشكيل لجنة من 40 إلى 50 نائبا لدراسة بيان الحكومة فور عرضه سعد الجمال: تشكيل لجنة من 40 إلى 50 نائبا لدراسة بيان الحكومة فور عرضه
قال اللواء سعد الجمال، عضو مجلس النواب نائب رئيس ائتلاف "دعم "، إن بيان لن يتم إذاعته على الهواء مباشرة، رغم أنه يفضل إذاعة البيان لأنه من حق المواطن أن يعرف الحقائق، ويشاهد ما يحتويه البيان.

وأضاف نائب رئيس ائتلاف "دعم مصر"، لـ"اليوم السابع"، أن سيتبنى عرض مسألة إذاعة بيان الحكومة مع رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال فى محاولة لإذاعة البيان على الهواء مباشرة.

وأوضح سعد الجمال، أنه من المقرر تشكيل لجنة خاصة قوامها يتراوح ما بين 40 إلى 50 نائبا، بينهم رؤساء الكتل البرلمانية للأحزاب ومستقلين، بالإضافة إلى دعم مصر لدراسة بيان الحكومة فور إلقائه، كما يبحث رئيس البرلمان آلية تشكيل اللجنة عقب البيان.


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مصر 365

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