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فوائد مذهلة لعصير الصبار.. أهمها مقاومة الشيخوخة وعلاج الجروح

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فوائد مذهلة لعصير الصبار.. أهمها مقاومة الشيخوخة وعلاج الجروح فوائد مذهلة لعصير الصبار.. أهمها مقاومة الشيخوخة وعلاج الجروح
أوضح الموقع الهندى "بولد سكاى" أن نبات الصبار له العديد من الفوائد الصحية والاستخدامات الطبية المذهلة، مؤكدا قدرته على تأخير الشيخوخة وتقليل الالتهابات والألم وعلاج حب الشباب ويعمل على تهدئه الحروق والجروح.

وتابع التقرير أن عصير الصبار يساعد على تحسين عملية الهضم وإزالة السموم من الجسم بشكل فعال، وذلك لاحتوائه على مواد مضادة للفطريات والبكتيريا وتعمل على تعزيز جهاز المناعة، مضيفا أنه يحتوى على بعض الإنزيمات التى تساعد على تنظيم السكر والدهون فى الجسم وتقليل الالتهابات.

وأشار التقرير إلى أن نبات الصبار غنى بفيتامين e,c,a,b وفيتامين ب 12، مضيفا أنه يحتوى على بعض المعادن كالبوتاسيوم والحديد والصوديوم والسيلينيوم والزنك والكروم والكالسيوم، مما يساعد على فقدان الوزن.

أضاف التقرير أن نبات الصبار يساعد على الشفاء من تقرحات الفم والأسنان، موضحا أنه يحتوى على 20 حمضا أمينيا يكافح الالتهابات والبكتيريا، ويساعد على الهضم وعلاج حرقة المعدة.


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