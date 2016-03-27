السيطرة على حريق مخلفات أسفل الطريق الدائرى بكرداسة

تمكن رجال الحماية المدنية بالجيزة اليوم الأحد، من إخماد حريق مخلفات أسفل الطريق الدائرى بكرداسة، تسبب فى ظهور أدخنة كثيفة أعلى الطريق، وتم منع امتداد النيران لباقى المجاورات دون وقوع إصابات.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة بلاغا من غرفة النجدة باشتعال النيران بمخلفات أسفل الطريق الدائرى بجوار عقارات سكنية، وعلى الفور انتقل رجال الإطفاء وبصحبتهم 3 سيارات، وتمت السيطرة على الحريق، وتم منع خطر امتدادها للعقارات السكنية.

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