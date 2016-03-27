نظر استئناف المتهمين فى حادث "مقطورة المنيب" على حكم حبسهم اليوم

تستكمل اليوم الأحد محكمة جنح مستأنف قسم الجيزة برئاسة المستشار شعبان غالب وعضوية المستشارين عبد المجيد دياب وبركات أبو سحلى، نظر الاستئناف المقدم من "محمد.ع" سائق و"محمد.س" على حكم حبسهم فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"مقطورة المنيب ".

كانت محكمة جنح الجيزة برئاسة المستشار مختار البديوى قد قضت بحبس المتهم الأول "محمد.ع" سائق والمتهم الثانى "محمد.س" 7 سنوات لكل منهم فى اتهامهم بالقتل والإصابة الخطأ، والإتلاف وعدم الالتزام بالسير، ما تسبب فى مصرع 10 وإصابة 13 آخرين.

وكان 10 أشخاص قد لقوا مصرعهم، وأصيب 13 آخرين، جراء سقوط مقطورة سيارة نقل من أعلى الطريق الدائرى، على موقف سيارات ميكروباص الصعيد بمنطقة المنيب التابعة لمحافظة الجيزة، وتم نقل المصابين لمستشفيات الهرم وأم المصريين، ونقل جثث المتوفين لمشرحة مستشفى أم المصريين.

تأجيل استئناف المتهمين فى حادث "مقطورة المنيب" على حكم حبسهم لـ27 مارس

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