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شارك فى ندوة "اليوم السابع" واسأل د.إيناس شلتوت عن مرض السكر والغدد

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شارك فى ندوة "اليوم السابع" واسأل د.إيناس شلتوت عن مرض السكر والغدد شارك فى ندوة "اليوم السابع" واسأل د.إيناس شلتوت عن مرض السكر والغدد
يعقد "اليوم السابع"، اليوم الأحد، ندوة طبية للدكتورة إيناس شلتوت أستاذ السكر والغدد الصماء بقصر العينى ورئيس الجمعية العربية للسكر والميتابوليزم، تناقش مرض السكر عند المصريين وأسبابه ونسب الإصابة وطرق الوقاية، وسكر الأطفال وتأثيراته وكيفية التعايش معه ومخاطر تزايد نسب الإصابة به، وارتباط مرض السكر بنوعيه الأول والثانى بالعادات الغذائية والوراثة.

كما تناقش الندوة أحدث وسائل علاج مرض السكر وحقيقة العلاج بالخلايا الجذعية. ويسعدنا تلقى أسئلتكم واستفساراتكم وطرحها خلال الندوة، وذلك من خلال التعليقات أو عبر الإيميل

أو من خلال صفحة الصحة والطب على فيس بوك اضغط هنــــا:
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