4 فوائد للعدس هتخليك تاكله كل يوم.. أهمها يحمى القلب ويقاوم السرطان

العدس من الأكلات الشعبية عند المصريين، لطعمه الشهى وانخفاض ثمنه ووفرته فى السوق وسهولة تحضيره، ناهيك عن فوائده العديدة للجسم والتى ربما يجهلها كثير من الناس.

وأوضح تقرير نشره الموقع الهندى "بلود سكاى" مؤخرا أن العدس من أفضل مصادر البروتين المنخفضة الدهون، ومن الأطعمة الغنية بالمعادن والفيتامين ومضادات الأكسدة والألياف، وتناوله بشكل يومى يقوى الجسم ويحسن الصحة.

وأكد التقرير أن الفوائد الصحية للبقوليات بما فيها العدس كثيرة جدا، فهى سهلة الهضم وتمد الجسم بالنشاط طوال الوقت عند تناولها بشكل منتظم، وتوفر الحديد والبروتين الذين يحتاجهما الجسم بشكل يومى وتمنع الإصابة بالأمراض المعدية المختلفة.

وأشار التقرير إلى أن الفوائد الصحية للعدس عند إضافته للنظام الغذائى اليومى تشمل:

>1- العدس يحتوى على بروتين خال من الدهون، ويعد من أفضل مصادر البروتين الخالى من الكولسترول الموجود باللحوم الحمراء، ومن ثم يقلل من خطر الوفاة الناتجة عن الإصابة بأمراض السرطان والقلب.

>2- العدس غنى بالألياف التى تساعد على الهضم بشكل صحى وتمنع الإمساك وتحد من خطر الإصابة بسرطان القولون.

>3- العدس يحمى القلب لأنه يحتوى على كمية كبيرة من حمض الفوليك والماغنسيوم الذى يحافظ على صحة القلب، ويعمل على حماية الشرايين ويمنع الإصابة بأمراض القلب ويحسن تدفق الدم فى الجسم.

>4- كوب من العدس يوميا يمد جسم الرجل والمرأة بما يحتاجه من الحديد، ويقلل خطر الإصابة بفقر الدم ونقص الانتباه.

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