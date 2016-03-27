وصفة منزلية من البامية لعلاج السكر والكلى والربو

كشف الموقع الأمريكى "هيلث فوود هاوس" عن أن البامية تساعد فى علاج عدد من الأمراض، أبرزها السكر والربو والكلى والكولسترول المرتفع، لأنها من النباتات الغنية بالمواد الغذائية، حيث تحتوى على فيتامين سى وبروتين وعنصر الماغنسيوم والألياف والكربوهيدرات وحمض الفوليك والدهون.

وأشار التقرير إلى أن ماء البامية وصفة تساعد فى تنظيم مستوى السكر بالدم بطريقة طبيعية، وهذه الوصفة مفيدة لمرضى السكر، وتكون بإضافة ثمرتين من البامية الطازجة - بعد تقطيع رأسيهما - لكوب من الماء وترك المزيج طوال الليل، وتناول الماء المنقوع فيه البامية على الريق قبل الإفطار بـ10 دقائق.

وأوضح التقرير أن ماء البامية له العديد من الفوائد الأخرى منها:

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>1- تقليل مستويات الكولسترول فى الدم.>2-علاج مرضى السكر.>3- تعزيز المناعة.>4- تخفيف أعراض الربو والوقاية من أمراض الكلى.