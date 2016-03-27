أخبار عاجلة

ورشة عمل لـ«دعم مصر» لمناقشة قانون الرياضة الجديد.. غدا -
مساع برلمانية لحظر النقاب في مصر -
خيري رمضان: علاقة مصر بالسودان أكبر من أي رئيس -
برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور -
المسلماني: مستشارو ترامب عرضوا عليه اغتيال بشار الأسد -
الغيطي: «ترامب لم يكن في نيته ضرب سوريا.. وأُجبر على التنفيذ» -
«قرطام» وبرلمانيون يفتتحون مستشفى ومؤسسة خيرية بالشرقية -
حظر ندب الأطباء والممرضين والعاملين بالصحة لخراج المحافظة -
القاهرة أبوظبي: مصر .. الشمس والقمر ومقصد المحبين -
مساء dmc - الأمين العام للهيئة العامة السورية للاجئين وكيف يتم التعامل مع الأطفال السوريين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

وصفة منزلية من البامية لعلاج السكر والكلى والربو

Google+ Print
وصفة منزلية من البامية لعلاج السكر والكلى والربو وصفة منزلية من البامية لعلاج السكر والكلى والربو
كشف الموقع الأمريكى "هيلث فوود هاوس" عن أن البامية تساعد فى علاج عدد من الأمراض، أبرزها السكر والربو والكلى والكولسترول المرتفع، لأنها من النباتات الغنية بالمواد الغذائية، حيث تحتوى على فيتامين سى وبروتين وعنصر الماغنسيوم والألياف والكربوهيدرات وحمض الفوليك والدهون.

وأشار التقرير إلى أن ماء البامية وصفة تساعد فى تنظيم مستوى السكر بالدم بطريقة طبيعية، وهذه الوصفة مفيدة لمرضى السكر، وتكون بإضافة ثمرتين من البامية الطازجة - بعد تقطيع رأسيهما - لكوب من الماء وترك المزيج طوال الليل، وتناول الماء المنقوع فيه البامية على الريق قبل الإفطار بـ10 دقائق.

وأوضح التقرير أن ماء البامية له العديد من الفوائد الأخرى منها:
>


>1- تقليل مستويات الكولسترول فى الدم.
>2-علاج مرضى السكر.
>3- تعزيز المناعة.
>4- تخفيف أعراض الربو والوقاية من أمراض الكلى.

موضوعات متعلقة..
>


>- لمريض الفشل الكلوى: اعرف الممنوعات وكتر من السلطة والخضار الطازج
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365