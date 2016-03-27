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رسميًا.. افتتاح طريق "بنى مزار البيوطى" بالمشروع القومى للطرق 25 أبريل

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رسميًا.. افتتاح طريق "بنى مزار البيوطى" بالمشروع القومى للطرق 25 أبريل رسميًا.. افتتاح طريق "بنى مزار البيوطى" بالمشروع القومى للطرق 25 أبريل
كشف اللواء محمد ناصر، رئيس الجهاز المركزى للتعمير التابع لوزارة الإسكان، افتتاح طريق "بنى مزار البيوطى" رسميًا 25 أبريل المُقْبِل، خلال الاحتفالات بعيد تحرير سيناء.

وأضاف ناصر، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" أن الطريق يشهد الآن إقبالاً كبيرًا من المواطنين، رغم افتتاحه بصفة تجريبية. وأكد أن "بنى مزار البيوطى" يُعَد أول الطرق المنتهية وتشغيله تجريبيا، ضمن المشروع القومى الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح الفترة الماضية.

وأشار رئيس الجهاز المركزى للتعمير، إلى أن تكلفة الطريق قاربت من الـ700 مليون جنيه، وأن طوله الطريق يصل لـ220 كيلو متر تقريبًا. وقال إن نسبة تنفيذ طريق "ديروط الفرافرة" الذى يصل طوله لـ310 كيلو متر تخطت 65% ومن المقرر تشغيله وافتتاحه خلال احتفالات أكتوبر.


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مصر 365

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