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سامح شكرى يتلقى اتصالا هاتفيا من كيرى يبحثان خلاله الأوضاع الإقليمية

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سامح شكرى يتلقى اتصالا هاتفيا من كيرى يبحثان خلاله الأوضاع الإقليمية سامح شكرى يتلقى اتصالا هاتفيا من كيرى يبحثان خلاله الأوضاع الإقليمية
صرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية اليوم الأحد، بأن سامح شكرى وزير الخارجية تلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى.

وقال أبو زيد "إن الاتصال الهاتفى تناول العديد من الملفات الإقليمية، وخاصة سبل دعم العملية السياسية فى سوريا، واستكمال الإطار الدستورى والقانونى الداعم لحكومة الوفاق الوطنى الليبية وتوفير الدعم الدولى لها، فضلاً عن تنسيق جهود مكافحة الإرهاب فى المنطقة".

وأضاف المتحدث أن الاتصال تركز أيضا حول متابعة مسار العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة ومصر، حيث أكد وزير الخارجية الأمريكى التزام الولايات المتحدة بدعم الاستقرار والنمو الاقتصادى فى ، وتم تناول عدد من جوانب العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين".


>- انتظروا.. سامح شكرى فى أجرأ حوار غدًا على صفحات "اليوم السابع"
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