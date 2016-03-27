ضعف الدعاية بدائرة "عكاشة" والمرشحون يعتمدون على اللافتات القديمة

تشهد انتخابات دائرة طلخا ونبروه، لمجلس النواب، بمحافظة الدقهلية، ركودا فى الرواج الدعاية الانتخابية، حيث لم يقبل العديد من المرشحين الـ16، والذى من المقرر أن يخوضوا الانتخابات البرلمانية عن الدائرة، على تعليق اللافتات الدعائية والإعلانات عن برامجهم الانتخابية.

وقد اعتمد العديد من المرشحين على الدعاية القديمة، والتى لا زالت معلقة بالقرى والشوارع الرئيسة بمركز طلخا، مثل المرشح رقم 1 فى بطاقة الاقتراع جمال عبد الظاهر، والذى تكتظ قريته ميت عنتر وما حولها من القرى بدعاية انتخابية قديمة له منذ السباق الانتخابى الأول، والذى كان يحتل بصوره ودعاياه الانتخابية أسوار مصنع السماد والذى يشهد أغلبية عمال من سكان قرية ميت عنتر.

فيما تظهر بعض الدعاية القليلة للمرأة الوحيدة والتى تخوض الانتخابات بالدائرة غادة الدولتلى، رمز الحصان رقم 2 ببطاقة الاقتراع، حيث ظهرت بعض اللافتات لها على استحياء ببعض المواقف بمدينة طلخا، وأمام الأبنية والأندية الاجتماعية والحكومية.

فيما اعتمد محمد مجدى هبالة رقم 3 ببطاقة الاقتراع حتى اللحظة على الدعاية القديمة، وبعض الجولات ببعض القرى والتى لم تستغرق أوقات طويلة، وظهر محمد نجاح الشورى رقم 4 ببطاقة الاقتراع ورمزه الانتخابى الأتوبيس فى بعض الجولات، مستقلا أتوبيس هو وبعض أنصاره.

بينما يخوض عطية عبد الحميد المرشح رقم 16 ببطاقة الاقتراع، أحد أبناء مركز نبروه، السباق الانتخابى بشراسة، حيث قام بعدة جولات بمركز نبروه وقام بزيارات متعددة لكبار العائلات والقرى بمركزه، فيما ينتظر بعض المرشحين الآخرين، اقتراب موعد الانتخابات لعدم تعرض الدعاية للتقطيع أو الطمس من قبل بعض أنصار المرشحين الآخرين.

يذكر أنه قد تقدم للانتخابات التكميلية بدائرة طلخا ونبروه، بمحافظة الدقهلية، 28 مرشحا، رفضت اللجنة العليا للانتخابات بالدقهلية 12 منهم، ليخوض السباق الانتخابى التكميلى 16 مرشحا هم جمال عبد الظاهر رقم 1 فى بطاقة الاقتراع، رمز القلم حزب مستقبل وطن، وغادة الدولتلى رقم 2 رمز الحصان، ومحمد مجدى هبالة رقم 3 رمز الديك، ومحمد الشورى رقم 4 رمز الأتوبيس، ورفعت البسيونى رقم 5 رمز الكف، وأبو النجا مرسى رقم 6 حزب الوفد الجديد رمز العلم، حافظ فتحى زيادة رقم 7 رمز المدفع، المتولى منصور العدروسى، مستقل رقم 8 رمز الشمعة.

كما سيخوض جولة الانتخابات بدائرة طلخا ونبروه، إبراهيم أنور الدسوقى رقم 9، رمز السفينة، محمود عبد العزيز البسيونى رقم 10 مستقل رمز كاميرا، رضا عبد الله محمد غازى حبيب رقم 11، رمز ورقة شجرة، السعيد زينهم عبد الحافظ حامد، رقم 12 رمز الفيل، محمود صبرى صديق محمد رقم 13 رمز زهرة عباد الشمس، وليد شوقى شاكر حامد، رقم 14 رمز التليفزيون، عبد الله أحمد عبد الرؤوف البسيونى رقم 15 رمز الميكروفون، عطية على أحمد عبد الحميد، رقم 16 رمز دراجة نارية.

محافظة الدقهلية شهدت غضبة شعبية، وثار الآلاف من أبناء دائرة توفيق عكاشة، بمركزى طلخا ونبروه، للقائه سفير إسرائيل بالقاهرة الذى وصفوه بالخيانة والعمالة، ونظموا ضده عدة وقفات احتجاجية، ووصل الأمر لتنظيم حملة أسموها تمرد لسحب الثقة منه، وإسقاط عضويته فى البرلمان، خلال الأيام الماضية، وأعلن مجلس النواب على إثر ذلك إسقاط عضويته ليصبح المقعد شاغرا، وتضم الدائرة 3 مقاعد يشغلها بسام فليفل نائب مستقل، وفؤاد بدراوى نائب مستقل، وفى انتظار إعلان النائب الفائر بالمقعد الثالث بعد الانتخابات المقرر انعقادها يوم 15 أبريل.

اليوم.. بدء الدعاية الانتخابية فى دائرة عكاشة والقضاء الإدارى ينظر الطعون

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