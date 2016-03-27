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حبس مدرس بأحد المعاهد الدينية لانتحاله صفة مأذون شرعى فى الفيوم

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حبس مدرس بأحد المعاهد الدينية لانتحاله صفة مأذون شرعى فى الفيوم حبس مدرس بأحد المعاهد الدينية لانتحاله صفة مأذون شرعى فى الفيوم
قررت نيابة مركز أبشواى فى الفيوم حبس مدرس بأحد المعاهد الدينية 4 أيام لاتهامه بانتحال صفة مأذون شرعى، وعقده قران القاصرات، مقابل تحصيل مبالغ مالية من المواطنين.

كان اللواء ناصر العبد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا من المقدم أحمد الصاوى رئيس مباحث الأموال العامة بمديرية الأمن، بورود معلومات بانتحال مدرس يدعى (ش.ا) بأحد المعاهد الدينية، بمركز أبشواى صفة مأذون شرعى، والنصب والاحتيال على المواطنين، وتزويج القاصرات مقابل تحصيل مبالغ مالية، وأمر مدير الأمن بتقنين الإجراءات القانونية وضبط المتهم.

وتمكنت مباحث الأموال العامة بالتعاون مع مباحث مركز شرطة أبشواى، من ضبط المتهم والذى أقر بانتحاله صفة مأذون شرعى، وتبين أنه عقد قران عدد من القاصرات، منهن (س.إ-15 سنة)، و(ش.م-15 سنة)، من قرية طبهار، واستدعت المباحث أولياء أمورهن، الذين أكدوا صحة الوقائع، ونفوا علمهم بانتحاله صفة مأذون شرعى.

حرر محضر بالواقعة، رقم 1559 لسنة 2016 إدارى مركز شرطة أبشواى، وأخطرت النيابة للتحقيق وقررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.


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