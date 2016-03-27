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اليوم.. رؤساء أركان دول التحالف الإسلامى العسكرى يبحثون سبل مواجهة الإرهاب

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اليوم.. رؤساء أركان دول التحالف الإسلامى العسكرى يبحثون سبل مواجهة الإرهاب اليوم.. رؤساء أركان دول التحالف الإسلامى العسكرى يبحثون سبل مواجهة الإرهاب
تستضيف الرياض اليوم الأحد اجتماع رؤساء الأركان فى الدول المشاركة فى التحالف الإسلامى العسكرى، ويعد الأول من نوعه، بهدف تنسيق الجهود المشتركة، ووضع اللبنات الأساسية ومناقشة سبل التنفيذ للاستراتيجيات العسكرية والفكرية والمالية والإعلامية، وذلك بهدف مواجهة الإرهاب والتصدى له.

وذكرت وكالة الأنباء "واس" أن الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولى ولى العهد النائب الثانى لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، قد أعلن عن التحالف فى ديسمبر الماضى، ليؤكد حرص العالم الإسلامى على محاربة الإرهاب، الذى تضرر منه العالم الإسلامى أولا، قبل المجتمع الدولي. وأشارت الوكالة السعودية إلى أن التحالف بدأ عمله عبر إنشاء "مركز التحالف الإسلامى العسكرى" فى الرياض، وذلك من أجل تطوير الأساليب والجهود لمحاربة الإرهاب فى العالم الإسلامى، ولتنسيق الجهود بين الدول المشاركة بهدف الارتقاء بالقدرات لمحاربة الإرهاب وكل ما يزعزع أمن دول العالم الإسلامى.


>- رئيس الأركان يغادر البلاد فى زيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية
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