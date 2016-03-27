رئيس الهيئة العربية للتصنيع يستقبل وزير دفاع ساحل العاج اليوم

يستقبل الفريق عبد العزيز سيف الدين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، اليوم الأحد، وزير دفاع دولة ساحل العاج، وذلك فى مقر الجهاز التنفيذى للهيئة العربية للتصنيع، بالكيلو 4.5 بطريق (القاهرة - السويس الصحراوى).

تأتى الزيارة فى إطار اهتمام الهيئة العربية للتصنيع بأهمية دول القارة الأفريقية، وضرورة توسيع أنشطة التعاون معها خلال الفترة الراهنة، بما يصب فى مصلحة التعاون والتكامل الأفريقى، وتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسى نحو الانفتاح على دول القارة السمراء.

رئيس الهيئة العربية للتصنيع يستقبل سفير دولة بيلاروسيا بالقاهرة

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