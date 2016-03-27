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ذئب يفترس طفلا 4 سنوات داخل أرض زراعية فى بنى سويف

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ذئب يفترس طفلا 4 سنوات داخل أرض زراعية فى بنى سويف ذئب يفترس طفلا 4 سنوات داخل أرض زراعية فى بنى سويف
لفظ طفل أنفاسه الأخيرة عقب افتراس ذئب له داخل الأراضى الزراعية بقرية اطواب التابعة لمركز الواسطى شمال بنى سويف.

وتلقى اللواء محمود العشرى مدير أمن بنى سويف بلاغا من مستشفى الواسطى المركزى بوصول رجب فتحى عبدالعزيز، 4 سنوات جثة هامدة وبه آثار جروح فى الرقبة وظهور للعظام.

دلت التحريات الأولية للعميد خلف حسين مدير المباحث الجنائية أنة أثناء ترك والد الطفل له داخل الأراضى الزراعية بجوار المواشى، هاجمة أحد الذئاب الموجودة فى المنطقة وافترسه فلقى مصرعه فى الحال.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.


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