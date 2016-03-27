المجلس العسكرى اليمنى بتعز: مقتل 16 من مليشيات الحوثيين وصالح

ذكر المركز الإعلامى للمجلس العسكرى اليمنى فى محافظة تعز جنوب غربى البلاج باليمن الأحد، أن المعارك التى شهدتها الجبهات فى المدينة وقصف طائرات التحالف العربى أسفرت عن مقتل 16 وإصابة العشرات من مليشيات الحوثيين والرئيس اليمنى المخلوع على عبدالله صالح، فيما أصيب ثلاثة مدنيين بسبب قصف هذه الميليشيات للأحياء السكنية.

وأوضح المركز أن معارك عنيفة جرت فى محيط السجن المركزى بالضباب غربى المدينة جراء محاولة تسلل عناصر المليشيات على مواقع الجيش والمقاومة التى تمكنت من ردهم، فيما قامت القوات بشن هجوم على تجمعات للمليشيات فى أطراف مديرية الوازعية فى إطار خطتها لتطهير كافة المديرية من عناصرهم.

وأضاف أن طائرات التحالف تواصل وبشكل مستمر قصف مواقع المليشيات فى أماكن متفرقة من المدينة وتركز القصف أمس على تبة الخزان بالضباب وتم تدمير حقل الغام بالمنطقة، كما قصفت حدائق الصالح وجبل الهان بالضباب غربى المدينة ومنطقة الصراهم بجبل حبشى والأصفرة بمديرية الوازعية ومواقع المليشيات فى جبل أومان بالحوبان شرقى المدينة.

من ناحية أخرى، قال عبد الله الأشرف المتحدث باسم المقاومة الشعبية فى محافظة الجوف شمالى اليمن أن المليشيات انسحبت بصورة كاملة من آخر مناطق مديرية المتون غربى محافظة الجوف.

ولفت فى تصريح للمركز الإعلامى للمحافظة إلى أن عناصر المليشيات اضطرت إلى الانسحاب بعد العمليات الكبيرة التى قامت بها قوات الجيش والمقاومة منذ أسبوع انتهت بالسيطرة على مواقع ومناطق كانت مليشيات الحوثيين قد سيطرت عليها عام 2011، وأوضح الأشرف أن المليشيات انسحبت من أخر مناطق ومزارع مديرية المتون بعد سيطرة الجيش والمقاومة على جبال سدباء وحام وسد العكيمى المطلة على المديرية وعلى المجمع الحكومى التابع لمديرية المتون.

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