المجلس العسكري اليمنى بتعز: مقتل 16 من مليشيات الحوثيين وصالح

ذكر المركز الإعلامي للمجلس العسكري اليمني في محافظة تعز جنوب غربي البلاج ، اليوم الأحد، أن المعارك التي شهدتها الجبهات في المدينة وقصف طائرات التحالف العربي أسفرت عن مقتل 16 وإصابة العشرات من مليشيات الحوثيين والرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح، فيما أصيب ثلاثة مدنيين بسبب قصف هذه الميليشيات للأحياء السكنية.

وأوضح المركز أن معارك عنيفة جرت في محيط السجن المركزي بالضباب غربي المدينة جراء محاولة تسلل عناصر المليشيات على مواقع الجيش والمقاومة التي تمكنت من ردهم، فيما قامت القوات بشن هجوم على تجمعات للمليشيات في أطراف مديرية الوازعية في إطار خطتها لتطهير كافة المديرية من عناصرهم.

وأضاف أن طائرات التحالف تواصل وبشكل مستمر قصف مواقع المليشيات في أماكن متفرقة من المدينة وتركز القصف أمس على تبة الخزان بالضباب وتم تدمير حقل الغام بالمنطقة، كما قصفت حدائق الصالح وجبل الهان بالضباب غربي المدينة ومنطقة الصراهم بجبل حبشي والأصفرة بمديرية الوازعية ومواقع المليشيات في جبل أومان بالحوبان شرقي المدينة.

من ناحية أخرى، قال عبد الله الأشرف المتحدث باسم المقاومة الشعبية في محافظة الجوف شمالي اليمن إن المليشيات انسحبت بصورة كاملة من آخر مناطق مديرية المتون غربي محافظة الجوف.

ولفت في تصريح للمركز الإعلامي للمحافظة إلى أن عناصر المليشيات اضطرت إلى الانسحاب بعد العمليات الكبيرة التي قامت بها قوات الجيش والمقاومة منذ أسبوع انتهت بالسيطرة على مواقع ومناطق كانت مليشيات الحوثيين قد سيطرت عليها عام 2011،

وأوضح الأشرف أن المليشيات انسحبت من أخر مناطق ومزارع مديرية المتون بعد سيطرة الجيش والمقاومة على جبال سدباء وحام وسد العكيمي المطلة على المديرية وعلى المجمع الحكومي التابع لمديرية المتون.