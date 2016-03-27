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تجديد حبس 3 عاطلين متهمين بالاتجار فى المواد المخدرة بالمعصرة

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تجديد حبس 3 عاطلين متهمين بالاتجار فى المواد المخدرة بالمعصرة تجديد حبس 3 عاطلين متهمين بالاتجار فى المواد المخدرة بالمعصرة
جدد قاضى المعارضات بمحكمة حلوان، حبس 3عاطلين متهمين بالاتجار فى المواد المخدرة بمنطقة المعصرة، 15 يوما على ذمة التحقيق.

كانت البداية بورود معلومات لمباحث قسم البساتين، تفيد بترويج كل من "م، ا"، و"ا، ا"، "ب، ج" عاطلين، الأقراص المخدرة بمنطقة المعصرة. وعلى الفور تم إعداد الخطة المناسبة من تحريات ضباط المباحث والتى أكدت صحة الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، والحصول على إذن من النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وبحوزتهما سيارة ملاكى مسروقة، 240 قرص مخدر، و7 قطع حشيش، و650 جنيها. وحرر المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة أصدرت قرارا بحبسهما على ذمة التحقيقات.


>- حبس 5 وإخلاء سبيل 7 ضبط بحوزتهم تماثيل وعملات أثرية
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