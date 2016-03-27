أخبار عاجلة

ورشة عمل لـ«دعم مصر» لمناقشة قانون الرياضة الجديد.. غدا -
مساع برلمانية لحظر النقاب في مصر -
خيري رمضان: علاقة مصر بالسودان أكبر من أي رئيس -
برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور -
المسلماني: مستشارو ترامب عرضوا عليه اغتيال بشار الأسد -
الغيطي: «ترامب لم يكن في نيته ضرب سوريا.. وأُجبر على التنفيذ» -
«قرطام» وبرلمانيون يفتتحون مستشفى ومؤسسة خيرية بالشرقية -
حظر ندب الأطباء والممرضين والعاملين بالصحة لخراج المحافظة -
القاهرة أبوظبي: مصر .. الشمس والقمر ومقصد المحبين -
مساء dmc - الأمين العام للهيئة العامة السورية للاجئين وكيف يتم التعامل مع الأطفال السوريين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

وزير التجارة التونسى يطلق أعمال مشروع المنطقة الحرة فى بن قردان

Google+ Print
وزير التجارة التونسى يطلق أعمال مشروع المنطقة الحرة فى بن قردان وزير التجارة التونسى يطلق أعمال مشروع المنطقة الحرة فى بن قردان
أعطى وزير التجارة محسن حسن خلال زيارة ميدانية السبت إلى مدينة بن قردان الحدودية إشارة انطلاق أعمال تنفيذ مشروع المنطقة الحرة هناك بتكلفة إجمالية تصل إلى 120 مليون دينار.

وأكّد حسن ، فى تصريح لإذاعة "موزاييك" التونسية ، تجاوز كل الإشكاليات العقارية فى وقت قياسى ، معلنا الشروع فى تنفيذ الدراسات الفنية وتشكيل لجنة لمتابعة انجاز المشروع على أن يتم توقيع اتفاقية التمويل قريبا.

وشدّد الوزير على أنّ منطقة بن قردان مستقرة ، وأنّ الوضع الأمنى لن يحول دون انجاز هذا المشروع فى الوقت المتفق عليه فى 2017.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365