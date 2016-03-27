وزير التجارة التونسى يطلق أعمال مشروع المنطقة الحرة فى بن قردان

أعطى وزير التجارة محسن حسن خلال زيارة ميدانية السبت إلى مدينة بن قردان الحدودية إشارة انطلاق أعمال تنفيذ مشروع المنطقة الحرة هناك بتكلفة إجمالية تصل إلى 120 مليون دينار.إعلان - Ads إعلان - Ads
وشدّد الوزير على أنّ منطقة بن قردان مستقرة ، وأنّ الوضع الأمنى لن يحول دون انجاز هذا المشروع فى الوقت المتفق عليه فى 2017.
وأكّد حسن ، فى تصريح لإذاعة "موزاييك" التونسية ، تجاوز كل الإشكاليات العقارية فى وقت قياسى ، معلنا الشروع فى تنفيذ الدراسات الفنية وتشكيل لجنة لمتابعة انجاز المشروع على أن يتم توقيع اتفاقية التمويل قريبا.
وشدّد الوزير على أنّ منطقة بن قردان مستقرة ، وأنّ الوضع الأمنى لن يحول دون انجاز هذا المشروع فى الوقت المتفق عليه فى 2017.
>