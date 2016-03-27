التحالف العربى يقصف معسكرا للقاعدة جنوب اليمن ومقتل 7 من عناصر التنظيم

قصفت طائرة تابعة لدول التحالف العربى معسكرا لعناصر تنظيم (القاعدة) الإرهابى فى مدينة المحفد بمحافظة أبين جنوبى اليمن.

ونقل موقع (المصدر أونلاين) الإخبارى عن مصدر قبلى وشهود عيان قولهم، اليوم الأحد، إن :"طائرة قصفت معسكرا لجماعات إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة فى جزيرة العرب الليلة الماضية مما أدى إلى مقتل 7 من عناصر التنظيم على الأقل وسمعت أصوات انفجارات عنيفة عقب الغارات داخل المعسكر الواقع شرق مدينة المحفد".

يذكر أن عناصر تنظيم القاعدة يسيطرون على محافظة أبين التى تبعد 55 كيلومترا شرقى محافظة عدن ، وتقوم طائرات أمريكية بدون طيار وطائرات تابعة لقوات التحالف باستهداف مراكز تجمعاتهم فى الفترة الأخيرة.

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