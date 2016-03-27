عمومية نادى بنى سويف ترفع قيمة اشتراك العضوية لـ25 ألف جنيه

رفض العديد من أعضاء الجمعية العمومية بنادى بنى سويف الرياضى والمواطنون ورواد مواقع التواصل الاجتماعى من أبناء المحافظة وكذلك أحد نواب دائرة مركز وبندر بنى سويف، قرار الجمعية العمومية لنادى بنى سويف الرياضى فى الاجتماع الأخير، برفع الاشتراك السنوى من 3400 جنيه إلى 25 ألف جنيه، معلقين على ذلك بقولهم "عايزين يمنعوا الطبقات المتوسطة من الدخول والاشتراك فى نادى حكومى"، فيما أبدى رئيس النادى عدم رضاه عن القرار مؤكدا اقتراح المجلس على الجمعية زيادة الاشتراك إلى 9 آلاف جنيه.

وأكد الدكتور عبدالرحمن برعى عضو مجلس النواب عن دائرة مركز ومدينة بنى سويف لـ"اليوم السابع"، أنه سوف يسحب طلب الاشتراك فى عضوية الجمعية العمومية للنادى والذى قدمه منذ أيام وذلك اعتراضا على قرار الجمعية بزيادة قيمة اشتراك العضوية، موضحا أنه يمكنه سداد المبلغ والحصول على العضوية ولكنه كنائب يمثل مواطنى بنى سويف تحت قبة البرلمان، لابد وأن يعترض على القرارات التى تمس مصلحة المواطن.

وأضاف برعى: لابد وأن تتناسب عضوية النادى والوضع الاقتصادى للبلاد وبالتالى للمحافظة ولا يمنع المواطنون من الاستفادة بأنشطة نادى حكومى تدعمه الدولة.

وأشار الدكتور باسل غريب مدير عام بالتأمينات إلى تسجيل اعتراضه على القرار فى محضر اجتماع الجمعية العمومية معللا ذلك بقوله: إن رفع قيمة الاشتراك بهذا الشكل يخلق نوعاً من الطبقية داخل الشارع.

من جانبه أكد جابر سليم رئيس مجلس إدارة نادى بنى سويف أن المجلس بإجماع أعضائه قدم مقترحا لمناقشته ضمن جدول أعمال الجمعية برفع قيمة الاشتراك السنوى شاملاً التبرع إلى 9 آلاف جنيه بدلاً من 3 آلاف و400 جنيه إلا أن أعضاء الجمعية فى اجتماعهم الأخير أمس اتخذوا قراراً بزيادة الاشتراك إلى 25 ألف جنيه.

وأضاف: ناقش مجلس الإدارة، الأعضاء الحاضرين لاجتماع الجمعية فى محاولة لإثنائهم عن القرار وتخفيض الاشتراك دون جدوى، منوها عن أنه كلما قلت قيمة الاشتراك زادت أعداد العضوية فيستفيد النادى من ذلك.

وتابع أن أعضاء الجمعية العمومية المعترضين على القرار ولم يحضروا الاجتماع، يمكنهم الدعوة لعقد اجتماع غير عادى بشرط حضور 50 % من أعضاء الجمعية لمناقشة تخفيض قيمة الاشتراك.

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