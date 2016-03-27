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نجيب جبرائيل: وفود مصرية لأوروبا لتوضيح صورة مصر بخصوص "أزمة ريجينى"

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نجيب جبرائيل: وفود مصرية لأوروبا لتوضيح صورة مصر بخصوص "أزمة ريجينى" نجيب جبرائيل: وفود مصرية لأوروبا لتوضيح صورة مصر بخصوص "أزمة ريجينى"
قال نجيب جبرائيل، رئيس الاتحاد المصرى لحقوق الانسان، إن وفدا مصريا يضم 15 شخصية يزور عددا من العواصم الأوروبية خلال الأيام المقبلة، لتوضيح الصورة أمام البرلمان الأوروبى، وكذلك لقاء عدد من الشخصيات الإيطالية خاصة البرلمانيين لتوضيح وضع بخصوص أزمة الشاب الإيطالى جوليو ريجينى.

وأشار جبرائيل، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن لقاء عدد من قيادات الاخوان للقنصل الإيطالى بأمريكا يؤكد العلاقة بين الإخوان وأمريكا، وأن البرلمان الاوروبى مخترق من قبل تنظيم الإخوان، الذين لهم علاقة مشبوهة مع أمريكا التى تدعمهم لهدم الدول العربية، وإثارة الفتن فيها من خلال العمليات الإرهابية التى تدعمها بعض الدول، مشيرا إلى أن هناك لوبى إخوانى يخترق البرلمان الأوروبى وله علاقة مشبوهة ببعض الأشخاص فى أمريكا.


>- بعد نجاح الشرطة المصرية فى كشف غموض مقتل الشاب الإيطالى.. أسرة "ريجينى المصرى" تطالب روما بسرعة فك لغز اختفائه.. وتؤكد: لم نتلق ردودا منطقية حتى الآن.. ونتمنى أن يهتم المصريون بمشكلتنا أسوة بـ"جوليو"
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