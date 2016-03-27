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اليوم.. توقيع 5 اتفاقيات بين مصر والصين.. و500 منحة للجامعات المصرية

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اليوم.. توقيع 5 اتفاقيات بين مصر والصين.. و500 منحة للجامعات المصرية اليوم.. توقيع 5 اتفاقيات بين مصر والصين.. و500 منحة للجامعات المصرية
قال الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إن هناك 5 اتفاقيات تعاون سيتم توقيعهم اليوم مع الجانب الصينى، من خلال نائبة رئيس مجلس الدولة الصينى التى تزور حاليا، مؤكدا أن هناك مجموعة كبيرة من البرامج لتفعيل الاتفاقيات التى وقعها الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال زيارته الأخيرة للصين.

وأضاف الشيحى، فى تصريحات صحفية على هامش وضع حجر الأساس لمعهد كونفشيوس بجامعة القاهرة أمس السبت، أن هناك برامج مشتركة لتبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والمشروعات البحثية بين الجامعات المصرية والصينية، مشيرا إلى ضرورة الاستفادة من خبرات الصين البحثية خاصة فيما يتعلق بأودية العلوم والتكنولوجيا لخبرتهم الكبيرة فى هذا المجال.

وتابع وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن منتدى الجامعات المصرية الصينية جمع رؤساء الجامعات المصرية والصينية فى لقاءات كثيرة اليوم، مشيرا إلى أن هناك الكثير من أوجه التعاون بين مصر والصين ستتم خلال الفترة المقبلة وأن هناك ما يقارب 500 منحة مقدمة لطلاب بالجامعات المصرية من الجانب الصينى.


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