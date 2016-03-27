أخبار عاجلة

ورشة عمل لـ«دعم مصر» لمناقشة قانون الرياضة الجديد.. غدا -
مساع برلمانية لحظر النقاب في مصر -
خيري رمضان: علاقة مصر بالسودان أكبر من أي رئيس -
برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور -
المسلماني: مستشارو ترامب عرضوا عليه اغتيال بشار الأسد -
الغيطي: «ترامب لم يكن في نيته ضرب سوريا.. وأُجبر على التنفيذ» -
«قرطام» وبرلمانيون يفتتحون مستشفى ومؤسسة خيرية بالشرقية -
حظر ندب الأطباء والممرضين والعاملين بالصحة لخراج المحافظة -
القاهرة أبوظبي: مصر .. الشمس والقمر ومقصد المحبين -
مساء dmc - الأمين العام للهيئة العامة السورية للاجئين وكيف يتم التعامل مع الأطفال السوريين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

60%من القراء يتوقعون نجاح الأوقاف فى اقتلاع جذور المتشددين من المساجد

Google+ Print
60%من القراء يتوقعون نجاح الأوقاف فى اقتلاع جذور المتشددين من المساجد 60%من القراء يتوقعون نجاح الأوقاف فى اقتلاع جذور المتشددين من المساجد
فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تتوقع نجاح جهود الأوقاف فى اقتلاع جذور المتشددين من المساجد، توقع غالبية القراء، نجاح جهود الأوقاف فى اقتلاع جذور المتشددين من المساجد.

وتوقع 60% من القراء نجاح جهود الأوقاف فى اقتلاع جذور المتشددين من المساجد، بينما استبعد 38% من القراء نجاح جهود الأوقاف فى اقتلاع جذور المتشددين من المساجد، فى الوقت الذى أعرب فيه 2% من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع.


>- الحرب بين "الأوقاف" والتطرف فى معقل الدعوة السلفية.. الوزارة تسيطر على مساجد الإسكندرية بعد اختطافها من أبناء الدعوة.. والمديريات المختلفة تستعيد 150 مسجدا من المتطرفين وتغلق 500 زاوية وقت صلاة الجمعة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365