60%من القراء يتوقعون نجاح الأوقاف فى اقتلاع جذور المتشددين من المساجد

فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تتوقع نجاح جهود الأوقاف فى اقتلاع جذور المتشددين من المساجد، توقع غالبية القراء، نجاح جهود الأوقاف فى اقتلاع جذور المتشددين من المساجد.

وتوقع 60% من القراء نجاح جهود الأوقاف فى اقتلاع جذور المتشددين من المساجد، بينما استبعد 38% من القراء نجاح جهود الأوقاف فى اقتلاع جذور المتشددين من المساجد، فى الوقت الذى أعرب فيه 2% من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع.

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