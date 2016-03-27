ضبط صاحب محل بحوزته 1125 عبوة مستحضرات تجميل مغشوشة بالقاهرة

ضبطت مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، أمس السبت، بالقاهرة صاحب محل غير مرخص بحوزته 1125 عبوة مستحضرات تجميل مجهولة المصدر وحرر محضر بالواقعة.

وردت معلومات لضباط شرطة التموين، مفادها قيام صاحب محل غير مرخص مستحضرات تجميل بنطاق محافظة القاهرة بحيازة وتجميع كميات كبيرة من مستحضرات التجميل والتركيبات المقلدة والمدون علية علامات تجارية لماركات شهيرة، والخالية من أى مستندات تفيد مشروعيتها.

وقامت مجموعة عمل من ضباط الإدارة وبمداهمة المتحرى عنه وأسفرت عن ضبط صاحب المحل وبحوزته 1125 عبوة مستحضرات تجميل مقلدة وتحرير المحضر اللازم تجاه الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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