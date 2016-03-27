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الأرصاد: عواصف ترابية اليوم وانخفاض الحرارة 7 درجات وتوقعات بسقوط أمطار

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الأرصاد: عواصف ترابية اليوم وانخفاض الحرارة 7 درجات وتوقعات بسقوط أمطار الأرصاد: عواصف ترابية اليوم وانخفاض الحرارة 7 درجات وتوقعات بسقوط أمطار
قال الدكتور أحمد عبد العال رئيس مجلس إدارة هيئة الأرصاد الجوية، إن عدم الاستقرار فى حالة الطقس والأمطار والرياح المثيرة للأتربة النشطة الآن على أغلب أنحاء الجمهورية ستنحصر بدءا من غد الاثنين على السواحل الشمالية.

وأضاف عبد العال، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه بدءا من الثلاثاء فستنحصر الأمطار والأتربة على السواحل الشمالية الشرقية وهى مدن ومحافظات العريش وبورسعيد وسيناء ورفح.

وأشار عبد العال، إلى أن الرياح ستؤدى إلى تدهور الرؤية على كل الطرق واضطراب كامل فى حركة الملاحة البحرية، موضحا أن درجات الحرارة ستظل منخفضة بشكل ملحوظ بقيم تتراوح من 7 إلى 8 درجات خلال ذروة انخفاض الموجة وحتى الثلاثاء على الأقل.


>درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 27/3/2016 بجميع محافظات مصر

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