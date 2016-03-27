أخبار عاجلة

ورشة عمل لـ«دعم مصر» لمناقشة قانون الرياضة الجديد.. غدا -
مساع برلمانية لحظر النقاب في مصر -
خيري رمضان: علاقة مصر بالسودان أكبر من أي رئيس -
برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور -
المسلماني: مستشارو ترامب عرضوا عليه اغتيال بشار الأسد -
الغيطي: «ترامب لم يكن في نيته ضرب سوريا.. وأُجبر على التنفيذ» -
«قرطام» وبرلمانيون يفتتحون مستشفى ومؤسسة خيرية بالشرقية -
حظر ندب الأطباء والممرضين والعاملين بالصحة لخراج المحافظة -
القاهرة أبوظبي: مصر .. الشمس والقمر ومقصد المحبين -
مساء dmc - الأمين العام للهيئة العامة السورية للاجئين وكيف يتم التعامل مع الأطفال السوريين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

انطلاق فعاليات مهرجان المونودراما بقصر ثقافة بورسعيد اليوم

Google+ Print
انطلاق فعاليات مهرجان المونودراما بقصر ثقافة بورسعيد اليوم انطلاق فعاليات مهرجان المونودراما بقصر ثقافة بورسعيد اليوم
قال محمد الدسوقى مدير قصر ثقافة بورسعيد، إن فعاليات المهرجان الخامس للمونودراما، الذى تنظمه بورسعيد سنويا للفرق العربية والمصرية، ستنطلق اليوم الأحد، ويشارك هذا العام فرق مسرحية من دولة الكويت والمغرب وليبيا والسودان وبعض الدول العربية الشقيقة وفرق أخرى من محافظات .

وأكد الدسوقى أن عروض المهرجان تستمر حتى 2 أبريل المقبل، تحت رعاية اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، لافتا إلى أن حفل الافتتاح والختام سيكون بمسرح بثقافة بورسعيد، وبقية العروض على مسرح مكتبة مصر العامة.


>- انطلاق فعاليات مهرجان المونودراما بقصر ثقافة بورسعيد غدا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ورشة عمل لـ«دعم مصر» لمناقشة قانون الرياضة الجديد.. غدا

ورشة عمل لـ«دعم مصر» لمناقشة قانون الرياضة الجديد.. غدا

مساع برلمانية لحظر النقاب في مصر

مساع برلمانية لحظر النقاب في مصر

خيري رمضان: علاقة مصر بالسودان أكبر من أي رئيس

خيري رمضان: علاقة مصر بالسودان أكبر من أي رئيس

القاهرة أبوظبي: مصر .. الشمس والقمر ومقصد المحبين

القاهرة أبوظبي: مصر .. الشمس والقمر ومقصد المحبين