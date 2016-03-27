انطلاق فعاليات مهرجان المونودراما بقصر ثقافة بورسعيد اليوم

قال محمد الدسوقى مدير قصر ثقافة بورسعيد، إن فعاليات المهرجان الخامس للمونودراما، الذى تنظمه بورسعيد سنويا للفرق العربية والمصرية، ستنطلق اليوم الأحد، ويشارك هذا العام فرق مسرحية من دولة الكويت والمغرب وليبيا والسودان وبعض الدول العربية الشقيقة وفرق أخرى من محافظات مصر

وأكد الدسوقى أن عروض المهرجان تستمر حتى 2 أبريل المقبل، تحت رعاية اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، لافتا إلى أن حفل الافتتاح والختام سيكون بمسرح بثقافة بورسعيد، وبقية العروض على مسرح مكتبة مصر العامة.

- انطلاق فعاليات مهرجان المونودراما بقصر ثقافة بورسعيد غدا