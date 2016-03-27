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اختيار طالبة من محافظة دمياط لتمثيل مصر فى ملتقى المبدعين بالإمارات

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اختيار طالبة من محافظة دمياط لتمثيل مصر فى ملتقى المبدعين بالإمارات اختيار طالبة من محافظة دمياط لتمثيل مصر فى ملتقى المبدعين بالإمارات
قال الدكتور إبراهيم التداوى وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط لـ"اليوم السابع"، إنه تم اختيار الطالبة لينا عبد الرؤوف الطرانيسى - بمدرسة اللغات الرسمية الجديدة بمحافظة دمياط بالصف الرابع الابتدائى - لتمثل فى ملتقى الطلبة المبدعين بدولة الإمارات الشقيقة تحت إشراف الدكتورة هالة عبد السلام مدير الإدارة العامة للموهوبين والتعلم الذكى بالوزارة.

والجدير بالذكر أن الترشيح للسفر فازت به ممثلات أربع محافظات وهى "دمياط – الدقهلية - القليوبية – الجيزة".


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