اختيار طالبة من محافظة دمياط لتمثيل مصر فى ملتقى المبدعين بالإمارات

قال الدكتور إبراهيم التداوى وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط لـ"اليوم السابع"، إنه تم اختيار الطالبة لينا عبد الرؤوف الطرانيسى - بمدرسة اللغات الرسمية الجديدة بمحافظة دمياط بالصف الرابع الابتدائى - لتمثل مصر فى ملتقى الطلبة المبدعين بدولة الإمارات الشقيقة تحت إشراف الدكتورة هالة عبد السلام مدير الإدارة العامة للموهوبين والتعلم الذكى بالوزارة.إعلان - Ads إعلان - Ads
>ثلاث مدارس بدمياط تحصل على "اعتماد الجودة"
والجدير بالذكر أن الترشيح للسفر فازت به ممثلات أربع محافظات وهى "دمياط – الدقهلية - القليوبية – الجيزة".
>ثلاث مدارس بدمياط تحصل على "اعتماد الجودة"