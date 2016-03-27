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"البحث العلمى" تفتح اليوم باب التقدم أمام الأطفال للالتحاق بـ"جامعة الطفل"

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"البحث العلمى" تفتح اليوم باب التقدم أمام الأطفال للالتحاق بـ"جامعة الطفل" "البحث العلمى" تفتح اليوم باب التقدم أمام الأطفال للالتحاق بـ"جامعة الطفل"
أعلن الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، فتح باب التقدم للالتحاق للدورة الثانية من برنامج جامعة الطفل (2016– 2017) اليوم الأحد، والذى أطلقته الأكاديمية العام الماضى، على أن يكون التقدم من خلال الموقع الرسمى لأكاديمية البحث العلمى للأطفال من 9 سنوات وحتى 15 سنة.

وأضاف صقر، فى تصريحاتٍ صحفية، أن برنامج جامعة الطفل سيقبل هذا العام 4 آلاف و230 طالبًا من مختلف المحافظات فى 27 جامعة مصرية، ليدرس الأطفال المشاركون فى البرنامج 9 تخصصات علمية مختلفة.

وأشار صقر، إلى أن 7 تخصصات من التسعة موحدة فى كل الجامعات، ومحددة من قِبَل أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، استنادًا إلى برنامج جامعة الطفل العالمى، حيث أن الأكاديمية عضو الشبكة الأوروبية لجامعة الطفل، ويتبقى تخصصان تنفرد باختيارهما كل جامعة على حسب ما تتميز به فى المجال العلمى.

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