أخبار عاجلة

ورشة عمل لـ«دعم مصر» لمناقشة قانون الرياضة الجديد.. غدا -
مساع برلمانية لحظر النقاب في مصر -
خيري رمضان: علاقة مصر بالسودان أكبر من أي رئيس -
برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور -
المسلماني: مستشارو ترامب عرضوا عليه اغتيال بشار الأسد -
الغيطي: «ترامب لم يكن في نيته ضرب سوريا.. وأُجبر على التنفيذ» -
«قرطام» وبرلمانيون يفتتحون مستشفى ومؤسسة خيرية بالشرقية -
حظر ندب الأطباء والممرضين والعاملين بالصحة لخراج المحافظة -
القاهرة أبوظبي: مصر .. الشمس والقمر ومقصد المحبين -
مساء dmc - الأمين العام للهيئة العامة السورية للاجئين وكيف يتم التعامل مع الأطفال السوريين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

النائب حسين أبو الوفا: وفد "النواب" سيكشف أمام البرلمان الأوروبى المخطط ضد مصر

Google+ Print
النائب حسين أبو الوفا: وفد "النواب" سيكشف أمام البرلمان الأوروبى المخطط ضد مصر النائب حسين أبو الوفا: وفد "النواب" سيكشف أمام البرلمان الأوروبى المخطط ضد مصر
قال النائب حسين أبو الوفا، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن توصل الداخلية لمرتكبى جريمة قتل المواطن الإيطالى جوليو ريجيني ، وضع الصورة كاملة أمام الرأى العالم العالمى بأن الغرب كان يستهدف تشويه سمعة ، مشيرا إلى أن العالم لم يعى حتى الآن خطورة الإرهاب.

وأضاف أبو الوفا فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن الزيارة المرتقبة لوفد مجلس النواب إلى البرلمان الأوروبى سيكون لها تأثير كبير توضيح الصورة الحقيقية للأوضاع فى مصر، وكشف مخطط بعض القوى الخارجية لتشويه مصر .

كانت وزارة الداخلية، قد أعلنت عن مقتل أفراد تشكيل عصابى، تخصص فى اختطاف الأجانب بمصر وسرقتهم بالإكراه، وذلك بعد توصل أجهزة الأمن إلى معلومات هامة عن مكان وجودهم، وتم تبادل إطلاق الرصاص معهم، ما أدى إلى مقتلهم جميعاً.


>بعد استهداف الداخلية لقتلة "ريجينى".. خبراء أمنيون: الشرطة كشفت المؤامرة الأوروبية على مصر.. حمدى بخيت: أخرس ألسنة الغرب.. ويجب محاكمة الشامتون فى البلد.. ورفعت عبد الحميد الحادث جنائى

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ورشة عمل لـ«دعم مصر» لمناقشة قانون الرياضة الجديد.. غدا

ورشة عمل لـ«دعم مصر» لمناقشة قانون الرياضة الجديد.. غدا

مساع برلمانية لحظر النقاب في مصر

مساع برلمانية لحظر النقاب في مصر

خيري رمضان: علاقة مصر بالسودان أكبر من أي رئيس

خيري رمضان: علاقة مصر بالسودان أكبر من أي رئيس

القاهرة أبوظبي: مصر .. الشمس والقمر ومقصد المحبين

القاهرة أبوظبي: مصر .. الشمس والقمر ومقصد المحبين