النائب حسين أبو الوفا: وفد "النواب" سيكشف أمام البرلمان الأوروبى المخطط ضد مصر

قال النائب حسين أبو الوفا، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن توصل الداخلية لمرتكبى جريمة قتل المواطن الإيطالى جوليو ريجيني ، وضع الصورة كاملة أمام الرأى العالم العالمى بأن الغرب كان يستهدف تشويه سمعة مصر ، مشيرا إلى أن العالم لم يعى حتى الآن خطورة الإرهاب.

وأضاف أبو الوفا فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن الزيارة المرتقبة لوفد مجلس النواب إلى البرلمان الأوروبى سيكون لها تأثير كبير توضيح الصورة الحقيقية للأوضاع فى مصر، وكشف مخطط بعض القوى الخارجية لتشويه مصر .

كانت وزارة الداخلية، قد أعلنت عن مقتل أفراد تشكيل عصابى، تخصص فى اختطاف الأجانب بمصر وسرقتهم بالإكراه، وذلك بعد توصل أجهزة الأمن إلى معلومات هامة عن مكان وجودهم، وتم تبادل إطلاق الرصاص معهم، ما أدى إلى مقتلهم جميعاً.

بعد استهداف الداخلية لقتلة "ريجينى".. خبراء أمنيون: الشرطة كشفت المؤامرة الأوروبية على مصر.. حمدى بخيت: أخرس ألسنة الغرب.. ويجب محاكمة الشامتون فى البلد.. ورفعت عبد الحميد الحادث جنائى