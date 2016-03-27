معهد البحوث الفلكية: "جمادى الآخر" 29 يوما وغرة رجب الجمعة 8 أبريل

قال حاتم عودة رئيس المعهد القومى للعلوم الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة البحث العلمى، إن شهر جمادى الآخر سيبلغ طوله 29 يومًا، بحيث تكون نهايته الخميس الموافق 7 أبريل المُقْبِل، وبالتالى تكون غرة رجب فلكيًا الجمعة الموافق 8 أبريل، وسيكون 30 يومًا.

وأضاف عودة، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" أن هلال شهر رجب سيوُلَد مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة الواحدة و24 دقيقة ظهرًا بتوقيت القاهرة يوم الخميس 29 من جمادى الآخر، الموافق 7 أبريل وهو يوم الرؤية.

وأشار إلى أن الهلال الجديد سيبقى فى سماء كل من مكة المكرمة والقاهرة بعد غروب شمس ذلك اليوم وهو يوم الرؤية لمدة 7 دقائق، وفى باقى المحافظات بمُدَد تتراوح من 7 إلى 8 دقائق، أما فى باقى العواصم والمدن العربية والإسلامية، فيبقى الهلال الجديد بعد غروب الشمس لمدد تتراوح بين دقيقة واحدة إلى 17 دقيقة، وسيُلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد وُلِدَ بعد عند غروب الشمس فى ذلك اليوم، بكل من جاكرتا، وأندونسيا، وكوالامبور، وماليزيا.

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