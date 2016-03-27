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نظر تجديد حبس طفل لاتهامه بحيازة قنبلة اليوم

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نظر تجديد حبس طفل لاتهامه بحيازة قنبلة اليوم نظر تجديد حبس طفل لاتهامه بحيازة قنبلة اليوم
تنظر نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المحام العام الأول المستشار تامر الفرجانى، تجديد حبس الطفل عبد الرحمن عبد الله يوسف، على ذمة التحقيقات فى القضية 502 لسنة 2014 محضر أمن الدولة، واتهامه بحيازة قنبلة.

من جانبه كشف مصدر قضائى بالنيابة، أن تحريات مباحث الأمن الوطنى فى القضية، أفادت أنه متهم بحيازة قنبلة ومواد متفجرة، وأن قوات الأمن ألقت القبض عليه بعد تورطه فى العديد من عمليات العنف، مشيراً إلى أن المتهم يواجه تهم حيازة متفجرات "قنبلة"، والانضمام إلى جماعة على خلاف أحكام القانون والدستور والإرهاب أحد وسائلها تنفيذ أغراضها، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية.


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