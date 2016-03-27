"الإدارية العليا" تفصل اليوم فى طعنى الأهلى والحكومة على "حل مجلس النادى"

تصدر دائرة الموضوع الحادية عشر بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، حكمها فى الطعنين المقامين من الحكومة والمستشار يحيى عبد المجيد، بصفته وكيلا عن المهندس محمود طاهر رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، والمطالبان بإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى بحل مجلس إدارة النادى الأهلى وبطلان العملية الانتخابية، والقضاء مجددا باستمرار المجلس فى إدارة النادى.

واختصم الطعن الذى حمل رقم ١٩٤٨٠ لسنة ٦٢ قضائية عليا، كلا من إبراهيم إبراهيم على إبراهيم، طارق إبراهيم عبد القادر، أشرف محمد الصفتى، حنفى محمود سليمان، أحمد حمادة هلال.

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