فوائد مذهلة لتناول شرائح الخيار يوميا أهمها حمايتك من الإمساك وصداع الصباح

أوضح الموقع الهندى "بولد سكاى" - فى تقرير نشره مؤخرا - عن بعض الفوائد الصحية لتناول شرائح الخيار مع الأطعمة بشكل يومى.

وقال التقرير إن الاحتفاظ بشريحة الخيار بضع دقائق فى الفم يقضى على رائحته الكريهة، كما أن تناول شريحة خيار مع وجبة العشاء يحميك من صداع الصباح، ويساعدك على النوم بشكل جيد، لأن الخيار يحتوى على فيتامينات وسكر ما يمكنه من القضاء على ألم الصداع بسهوله.

وإذا كنت ترغب فى إنقاص وزنك الزائد فعليك بشرب كوب من عصير الخيار يوميا، كما أثبتت العديد من الدراسات أن الخيار علاج جيد للإمساك، عند إضافته للوجبات الغذائية.

وأشار التقرير إلى أن تناول شرائح الخيار يوميا بجانب الوجبات الغذائية يقلل ارتفاع ضغط الدم، ويمد الجسم بالطاقة، التى تتراجع فى النصف الثانى من اليوم، لذا بدلا من شرب القهوة عليك بتناول الخيار الذى يعد مصدرا غنيا بالفيتامينات والكربوهيدرات المنشطة للجسم، ناهيك عن أن قائمة فوائد الخيار بشكل يومى تشمل قدرته فى تخليص جسمك من السموم.

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