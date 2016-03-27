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بالفيديو - كين ' الأساسي ' يسجل لأول مرة مع إنجلترا

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بالفيديو - كين ' الأساسي ' يسجل لأول مرة مع إنجلترا بالفيديو - كين ' الأساسي ' يسجل لأول مرة مع إنجلترا

سجل هاري كين مهاجم توتنام ومنتخب إنجلترا أول هدفه في مسيرته مع منتخب الأسود الثلاثة في لقاء يبدأ فيه كأساسي.

إنجلترا تواجه ألمانيا في لقاء ودي استعدادا لمنافسات أمم أوروبا فرنسا 2016.

شوط أول مثير كانت الأفضلية من خلاله لصالح منتخب إنجلترا ولكن الهدف الأول والوحيد في الشوط جاء من نصيب ألمانيا عن طريق توني كروس.

وفي الشوط الثاني عزز ماريو جوميز تقدم ألمانيا قبل أن يقلص كين النتيجة بهدف رائع في الدقيقة 60.

ويعد هدف كين هو الأول له مع إنجلترا في لقاء يشارك به كأساسي.

كين سجل 3 أهداف بقميص منتخب إنجلترا. جميعهم في مباريات شارك فيها كبديل أمام ليتوانيا وسان مارينو وسويسرا.

بينما شارك كأساسي في 5 مباريات ولم ينجح في التسجيل.

شاهد الهدف

وتلعب منتخب ألمانيا في المجموعة الثالثة بجوار أوكرانيا وبولندا وإيرلندا الشمالية.

بينما يأتي منتخب إنجلترا مع روسيا وويلز وسلوفاكيا في المجموعة الثانية في البطولة التي من المنتظر أن تبدأ في العاشر من يونيو 2016.

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فيديو اليوم السابع

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