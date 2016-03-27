بالفيديو - هدف مبهر.. كعب فاردي يضرب نوير

سجل جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي ومنتخب إنجلترا هدفا ولا أروع في مرمى ألمانيا بكعب مبهر.

إنجلترا تواجه ألمانيا في لقاء ودي استعدادا لمنافسات أمم أوروبا فرنسا 2016.

شوط أول مثير كانت الأفضلية من خلاله لصالح منتخب إنجلترا ولكن الهدف الأول والوحيد في الشوط جاء من نصيب ألمانيا عن طريق توني كروس. قبل أن يتحول الحال في الشوط الثاني رغم تعزيز النتيجة من ماريو جوميز.

هدف أول رائع لإنجلترا عن طريق هاري كين قبل أن يأتي الدور على جيمي فاردي في الدقيقة 74.

فاردي حول عرضية ناثانيل كلاين بالكعب بطريقة مبهرة في مرمى نوير معلنا عن هدف التعادل لإنجلترا.

وكتب فاردي أول أهدافه بقميص إنجلترا بعد 4 مباريات بلا تسجيل.

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